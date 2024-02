Thiago Motta su Orsolini: “Sente il gol, ma nel calcio si fa anche altro”

Lazio-Bologna, le dichiarazioni di Orsolini

"Orsolini ha fatto un gol importante e la squadra ne ha bisogno, lui ha questa caratteristica davanti alla porta perché è bravo e freddo. Sente il gol. Poi ci sono tante altre cose nel calcio che si devono fare. Non mi riferisco solo alla fase difensiva, ma anche a quella offensiva cioè capire quando accelerare o rallentare, accentrarsi o allargarsi" - ha spiegato Thiago Motta in conferenza stampa. Poi ha proseguito: "Il problema non è perdere la palla, ma il comportamento successivo nella riaggressione per riconquistarla. Deve diventare una cosa normale. Nel gruppo abbiamo tanti esempi positivi e quando succede poi il pubblico si gasa e l'altra sera sembrava stessimo giocando in Inghilterra".

Su Karlsson: "Come sta? Non può fermarsi nelle difficoltà, non è facile ma se lo fosse nel Bologna giocherebbe chiunque. Se non giochi devi lavorare meglio e di più per dimostrare quanto vali e tutti lo stanno facendo". Su Castro: "Dipenderà da lui, dovrà capire la nostra filosofia di lavoro, ci sono cose non negoziabili sotto un certo punto di vista. La cosa importante è che sia subito attento e disponibile a fare tutte le cose che servono. A me piace una rosa ridotta in cui tutti possano sentirsi importanti, ma faremo di tutto affinché possa dimostrare il suo valore". Sui prossimi avversari: "Combatteremo. È sempre bello vedere rappresentato il nostro calcio a livello europeo come ha fatto la Lazio l'altro giorno contro il Bayern Monaco. Mi piace vedere bel calcio e se vince una italiana è ancora meglio". Sull'assenza di Freuler: "Sarà una bella opportunità per altri. Ci sono tante possibilità, abbiamo El Azzouzi, Aebischer, ma anche Lucumi che in passato lo ha già fatto. Calafiori? Può fare il mediano, ma Jhon ha grande qualità e sa giocare nello stretto molto bene. Sono giocatori diversi, Riccardo lo può fare da dietro mentre Lucumi lo può fare nello stretto. Lui da giovane giocava più avanti e si vede".