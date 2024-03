Zirkzee, la Premier alza il pressing: adesso vale 60 milioni

Tutti pazzi per Joshua Zirkzee . Si accende il mercato intorno all’attaccante olandese, che domenica con la rete segnata all’ Atalanta ha raggiunto la doppia cifra. Il modo migliore per festeggiare la convocazione in arrivo da parte della nazionale Orange. Dieci gol in campionato come biglietto da visita per attirare l’attenzione delle big. Sopratutto quelle di Premier League che stanno iniziando a tenerlo d’occhio. Qualche settimana fa - in occasione di Lazio-Bologna - c’era all’Olimpico un emissario dell’ Arsenal per studiare il numero 9 da vicino. E la punta classe 2001 aveva risposto presente alla sua maniera. Con un gran gol e una prova da leader per trascinare i rossoblù al successo.

La situazione di Zirkzee: la valutazione e il Bayern

Quarantotto ore fa si è ripetuto al Gewiss Stadium, avviando dal dischetto la rimonta bolognese contro la Dea. Per un Bologna che ora sogna a occhi aperti una clamorosa qualificazione in Champions League. Il tutto dinanzi a un emissario del Manchester United la cui presenza a Bergamo non è passata affatto inosservata. D’altronde sarebbe impossibile per chi cerca un attaccante di talento in vista dell’estate non andare a visionarlo. Il Bologna si frega le mani, perché sa di avere in mano una super plusvalenza. Pagato appena 8,5 milioni due anni fa, adesso Zirkzee ne vale una sessantina. Per la gioia pure del Bayern Monaco, che vanta il 50% sulla vendita. I tedeschi, inoltre, possono anche riprenderselo pagando 40 milioni alla società di Saputo. Ovviamente serve il sì di Joshua, che al momento non sembra così attratto dalla possibilità di tornare in Germania.