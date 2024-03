Bologna, brutte notizie per Motta: infortunio in attacco, niente Inter

Si avvicina il big match del ventottesimo turno del campionato di Serie A. Il Bologna di Thiago Motta , indiscutibilmente la sorpresa della stagione, affronterà l' Inter al Dall'Ara. Reduci da sei vittorie di fila, l'ultima prestigiosa contro l' Atalanta in un match dal sapore di spareggio Champions , i rossoblù si apprestano ad affrontare la squadra di Simone Inzaghi per la terza volta in stagione. Fino ad ora un pari in campionato e un successo ai supplementari di Coppa Italia.

Bologna, niente Inter per Karlsson

Una sfida, quella contro la capolista, nella quale Motta dovrà fare a meno di Jesper Karlsson. L'attaccante svedese, come comunicato ufficialmente dal club emiliano sul proprio sito, "ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, con tempi di recupero di 3-4 settimane". Dunque il classe 1998 non sarà della partita contro l'Inter.

Stagione decisamente sfortunata per Karlsson: prima il lungo stop per un problema al ginocchio, che lo ha tenuto fuori dai giochi da ottobre, tornando in campo per una manciata di minuti nel finale di partita contro l'Hellas Verona dello scorso 23 febbraio. Ora una nuova problematica che lo terrà ai box per circa un mese.