Motta: "Inter favorita in A e in lotta Champions. Ma ha dei punti deboli"

Continua il momento d'oro del Bologna . I rossoblù, capitanati dal tecnico Thiago Motta, sono la squadra rivelazione di questa Serie A . Dopo 27 giornate gli emiliani sono al quarto posto con 51 punti, in piena zona Champions League e reduci da 6 vittorie di fila, l'ultima nello scontro diretto contro l' Atalanta . Il Bologna si appresta ad affrontare altri nerazzurri, stavolta quelli dell' Inter capolista. Nelle due precedenti sfide contro la squadra di Simone Inzaghi in questa stagione, sono arrivati un pari (in Serie A) e un successo (in Coppa Italia, ai supplementari).

Bologna-Inter, parla Thiago Motta

A presentare la sfida contro la prima della classe, in conferenza stampa, proprio Thiago Motta: "In campionato sono favoriti, hanno giocato la finale di Champions... C'è grande rispetto. Inter imbattuta in Europa? Questo è il valore della squadra che affronteremo sabato, sperando di poter avere più momenti positivi nell'arco della partita. Ammiro moltissimo Inzaghi: porta avanti le sue idee, convinto di ciò che vuole e non da oggi. Cercheremo di giocare per ottenere il miglior risultato possibile, come sempre".

Ma questa Inter ha punti deboli? Motta risponde così: "Tutte le squadre li hanno, difficile trovarne una senza. Poi chiaramente a questi livelli ce ne sono sicuramente di meno. All'andata eravamo 2-0 dopo un quarto d'ora, sembrava impossibile rientrare in partita, ma il calcio è fatto così e alla fine abbiamo pareggiato. Serve giocare per 90' contro di loro, portano tanti uomini in avanti, con grande ritmo e sono in forma". Dopo la gara del Dall'Ara l'Inter avrà il ritorno di Champions con l'Atletico, ma "chi gioca per una grande squadra come l'Inter ha la giusta mentalità per affrontare queste partite, se la giocheranno come sempre al massimo".