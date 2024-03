Inter, Motta rivela a Inzaghi il segreto del Triplete: "Da fare ogni volta"

Il Bologna esce sconfitto dalla sfida contro l'Inter nonostante una prestazione all'altezza delle aspettative. A decidere la partita è stato il gol di Bisseck al primo tempo. Al termine del match ai microfoni si è presentato Thiago Motta per commentare la prestazione della sua squadra: "Non so dirti quali sono le sensazioni oggi. Rimane un sapore strano, abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra in grande forma. Per competere con loro dobbiamo curare bene tutti gli aspetti. Per tutta la gara abbiamo fatto bene. Abbiamo avuto grande coraggio sui recuperi. Abbiamo preso un gol evitabile che in campionato non possiamo mai prendere, soprattutto contro una squadra come l’Inter. Poi alla fine non si è giocato quasi per niente, ma è un po’ un’abitudine del nostro campionato. Ma all’Inter devo fare solo i complimenti, è una squadra che sta meritando tutto quello che ha".