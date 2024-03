Thiago Motta, due nomi per sostituire Zirkzee: "Stanno entrambi bene"

Dopo la sconfitta contro l'Inter, il Bologna è pronto a rifarsi contro l'Empoli per cercare di tenere ben saldo il posto Champions League. I toscani vengono da due sconfitte di fila, dopo un buon momento, e non possono perdere punti per strada. Lo sa bene Thiago Motta che ha analizzato il match in conferenza stampa, svelando soprattutto due nomi per il posto dell'infortunato Zirkzee.

Empoli-Bologna, le dichiarazioni di Thiago Motta L'allenatore del Bologna ha fatto subito chiarezza sull'infortunio di Zirkzee e sui possibili sostituti: "Joshua è Joshua, non dobbiamo paragonarlo con nessuno. Mi dispiace per lui, perché era un periodo molto positivo. I ragazzi che possono sostituirlo stanno bene, da Odgaard a Santiago Castro che è arrivato qui con grande fame. Se la scelta influirà anche sugli esterni? Si, ma abbiamo giocatori molto intelligenti in squadra che sanno adattarsi al gioco dei compagni".

Thiago Motta su Orsolini e l'esclusione con l'Inter Thiago Motta ha parlato anche dell'ultima esclusione di Orsolini contro l'Inter: “Come tutti gli altri è fondamentale. Abbiamo bisogno di tutti, come è stato fatto fino ad oggi. Penso all'ingresso di Fabbian contro il Cagliari che in cinque minuti ha messo a segno il gol vittoria, o agli spezzoni di gara giocati da Odgaard. Anche chi è in panchina riesce a trasmettere carica ai compagni ed essere importante per la squadra". Infine un'analisi anche sul tifo: "Da giocatore nella stessa partita sono stato fischiato e poi applaudito e ringraziato. Il pubblico ha il diritto di esprimere i suoi pensieri e le sue emozioni, così come io ho il dovere di fare il massimo per la mia squadra. Non posso però controllare le reazioni degli altri, e le rispetto di cuore visto che sono stato anche io tifoso. Ho fischiato e applaudito giocatori con cui poi ho giocato insieme, questo è il calcio".

