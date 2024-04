Motta: "Il nostro dovere è far sognare, dare allegria a chi ci guarda giocare"

Dopo la gara del Dall'Ara questa l'analisi del tecnico degli emiliani, Thiago Motta , ai microfoni di Dazn: "Il nostro dovere è affrontare tutti i giorni che lavoriamo al massimo: giochiamo per noi, per il gruppo, ma vengono tante persone a seguirci che vivono, sentono. Questi sentimenti li portiamo sempre con noi, vogliamo dare allegria alla gente che viene al campo o che ci segue dalla tv. Questa è una cosa bellissima, questo è il nostro dovere: far sognare, creare delle aspettative. Tanti giocatori sono tornati dalle nazionali, oggi hanno giocato una partita ottima, e bisogna già pensare alla prossima sfida complicata col Frosinone".

Motta, elogi a Calafiori e Odegaard

Il discorso si sposta sui singoli partendo da Calafiori: "Lui per me è un difensore centrale sopra la media, e ogni gara lo dimostra. Poi ha una cosa molto positiva che può giocare come trequartista, come terzino, può ricoprire bene tanti ruoli. Ma la cosa importante e che volevo chiarire pubblicamente è che per me è un difensore centrale sopra la media per il campionato, anche se viene dalla parentesi da centrocampista con l'Italia".

Motta si dice contento anche della gara di Odegaard: "Ottima prestazione, penso che poteva essere servito meglio, ha movimenti da attaccante vero. Peccato, perché abbiamo avuto situazioni in cui l'ultimo passaggio non è stato quello giusto. Ma fa bene fase offensiva e difensiva, spero continui con questo atteggiamento".