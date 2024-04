Thiago Motta, Roma-Bologna e il futuro: "Che penso di Ferguson e De Rossi. Il 22 luglio..."

La lotta Champions continua e nonostante il quinto posto bonus , ottenuto grazie al Ranking e al percorso delle italiane in Europa, Thiago Motta non vuole abbassare la guardia. L'allenatore del Bologna ha focalizzato tutta la sua attenzione sul prossimo match contro la Roma , mettendo da parte qualsiasi altro pensiero, come ha spiegato in conferenza stampa .

" L'assenza di Ferguson? È unico : tutti i ragazzi hanno diverse caratteristiche nel gioco ma fatemi dire che mi dispiace tantissimo per quello che è successo. Lui fa del bene anche fuori dal campo , lo si è visto dai compagni che gli stanno vicino, lo vanno a salutare in ospedale , Beukema che gli porta il ghiaccio, c’è una fratellanza bella, anche da parte dei tifosi . E spero di vederlo presto, perché ha la mentalità forte, anche se chiaramente adesso lo vedo triste ma sempre pronto a recuperare" - ha spiegato Thiago Motta in conferenza stampa. Poi ha proseguito: "Noi non cerchiamo un altro Lewis: chi entrerà sono sicuro che farà molto bene, chi ci sarà avrà con le proprie caratteristiche la possibilità di mostrare doti importanti. Chi sarà il nuovo capitano? L’ho già scelto ma siccome non l’ho detto alla squadra non posso prima dirlo a voi".

Sulle cinque squadre in Champions: "Non cambia nulla, dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro. Non esiste ossessione ma solo la responsabilità mostrata dal primo giorno di lavoro. Siamo molto realisti circa il nostro momento. Le polemiche della Roma per il recupero con l’Udinese? Non so, io mi concentro su quello che posso controllare. Zirkzee capitano? Non penso abbia bisogno di avere la fascia per dimostrare il suo valore: io lo vedo bene. E se dovesse lunedì avere la fascia la reggerebbe benissimo. Le date del ritiro? Che cosa faccio il 22 luglio? Adesso devo pensare alla Roma. In noi non c’è pressione, quella è tutta degli altri, di chi ambisce a grandi traguardi perché noi in questa posizione non eravamo attesi".

Il rapporto con De Rossi

Thiago Motta ha elogiato anche De Rossi: “Daniele è un ragazzo fantastico, intelligente, ho bei ricordi di quando siamo stati insieme in nazionale, merita di stare dove sta. Sono contento di abbracciarlo lunedì. La Roma fa movimenti in mezzo al campo costanti, ragazzi come Dybala e Pellegrini sono pericolosissimi, si meritano i risultati che stanno conquistando. Noi dovremo essere molto bravi a portare la gara dove vogliamo noi. Saputo? Stamattina è passato da noi, parlavamo della classifica ma subito dopo ci siamo focalizzati sulla prossima partita, lo ha detto lui di dover pensare solo alla Roma. Vive tutto con grande entusiasmo".