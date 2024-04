L'Italia ottiene il quinto posto Champions: ufficiale! Ranking Uefa aggiornato

L'Italia potrebbe avere anche sei squadre in Champions

Ma non finisce qui perché l'Italia potrebbe ottenere una squadra in più nella prossima Champions, qualificando addirittura sei squadre contemporaneamente! Ma a una condizione. Se infatti Atalanta o Roma, che grazie alla qualificazione ottenuta rispettivamente contro Liverpool e Milan si sono garantite la semifinale di Europa League (nelle due parti opposte del tabellone) dovessero vincere la competizione e allo stesso tempo giallorossi o nerazzurri (dunque la squadra campione) dovessero chiudere al quinto posto, a quel punto sbloccherebbero il sesto posto in Serie A perché il diritto garantito dalla quinta posizione non verrebbe sfruttato (in quanto la squadra vincente in Europa League volerebbe in Champions per aver alzato la Coppa). E proprio il fatto che Atalanta e Roma potrebbero sfidarsi solo in finale aumenta di fatto le possibilità che questa eventualità possa realizzarsi.