La Juve resta terza, il Bologna fallisce l'aggancio: Cannavaro sfiora il colpo

Termina con un pareggio il match valido per la 34ª giornata di Serie A tra Bologna e Udinese. Una gara che ha visto i friuliani preparare il colpo salvezza, con il vantaggio firmato da Payero nel recupero del primo tempo e difeso per oltre un'ora di gioco. Gli uomini di Motta mancano l'occasione per agganciare la Juve a quota 65 punti, Cannavaro porta invece a casa una buona prestazione su uno dei campi più difficili della Serie A. Resta però il rimpianto di non essere tornati a casa con il bottino pieno che avrebbe dato un'altra direzione alla lotta per non retrocedere.