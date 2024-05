L'effetto Thiago Motta sul miglior calciatore del mese di aprile: la scelta

La stagione storica del Bologna di Thiago Motta , ad un passo da una clamorosa qualificazione alla prossima Champions League, continua ad ottenere riconoscimenti. Oltre all'esplosione di giovani come Zirkzee, Calafiori e Ferguson, si può aggiungere anche la sorpresa Alexis Saelemaekers . L'esterno belga, arrivato in estate dal Milan in prestito negli ultimi giorni di mercato, ha infatti appena ricevuto il premio di miglior calciatore del mese di aprile in Serie A da parte dell'Aic per la prima volta nella sua carriera.

Bologna, effetto Motta: Saelemaekers è il calciatore del mese

L'Associazione Italiana Calciatori ha ufficializzato il premio per Alexis Saelemaekers tramite un comunicato ufficiale, in cui ha spiegato così la decisione: "Ad aprile il Bologna è stato in grado di difendere il quarto posto in classifica in attesa della volata finale. Per farlo - con l’assenza di Lewis Ferguson, fermato da un brutto infortunio al legamento del ginocchio - Thiago Motta aveva bisogno di qualcuno che alzasse il livello delle prestazioni, che trascinasse la squadra anche con giocate offensive non scontate. Quel qualcuno è stato Alexis Saelemaekers".