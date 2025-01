Bologna, rimpianto Italiano: “Punti buttati via per malasorte”. E poi cita Fabregas 

"Altri punti buttati via non aggiunti alla classifica nonostante la reazione mostruosa al loro gol". Sono le parole di Italiano , intervenuto al termine della sfida interna contro la Roma , che ha visto i padroni di casa passare in svantaggio con il gol dell'ex Saelemaekers per poi ribaltare il risultato don Dallinga e Ferguson . Ma allo scadere, i giallorossi reclamano un calcio di rigore per fallo di mano di Lukumi . Abisso rivede l'episodio al Var e indica il dischetto. Al 98' Dovbyk non sbaglia e salva Ranieri dalla sconfitta. Al Bologna spetta ora recuperare la giornata 19 contro l'Inter in programma il 15 gennaio a San Siro.

Italiano: "Peccato per la classifica"

"Mi dispiace per i ragazzi. Non ci si può fare nulla. Nei minuti finali deve venire voglia di fare il risultato - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Non pensando all’estetica ma alla sostanza. Matureremo su questo perché ci è capitato altre volte. La classifica poteva essere bellissima. Resta però una grande reazione dopo la sconfitta con il Verona. Siamo giovani con una età media bassissima. Dobbiamo crescere insieme perché così si buttano via punti importanti. Nel primo tempo siamo stati lenti nell’avvolgere e cambiare campo e arrivare sugli esterni. La Roma arrivava da un buon momento. Abbiamo avuto più volte la palla del 3-1. Rimane però una grande prestazione. Ferguson ha fatto bene in quella zona del campo. Avevo il dubbio tra lui e Moro. Dobbiamo essere ossessionati dal risultato. So che la squadra reagisce, crossa, corre e ripiega. Il dispiacere è che nonostante tutto quando vai a guardare la classifica ci resti un po’ male. Un pizzico di malasorte nel finale ci ha sporcato la partita. Ma come ha detto Fabregas, non concentriamoci su questo, c’è anche altro".