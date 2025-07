Ndoye ko, Bologna... e Conte in ansia: l'amichevole dura appena 20 secondi

È durata appena venti secondi la partita di Dan Ndoye nell'amichevole di preparazione alla nuova stagione fra il Bologna e la Virtus Verona. Pochi istanti dopo il calcio d'inizio, infatti, il forte esterno svizzero di origine senegalese è scappato via sull'out destro, prima di venir falciato da un avversario. Dopo circa un minuto a terra, il calciatore si è rialzato particolarmente nervoso e claudicante, al punto che il tecnico Italiano non ha potuto far altro che procedere alla sostituzione .

Ndoye, i rumor di mercato

Dan Ndoye, da alcune settimane, è al centro di numerosi rumor di mercato. Il Napoli è la squadra che da più tempo è sulle tracce dell'elvetico scuola Losanna, ma negli ultimi giorni si sono fatte via via sempre più insistenti le voci di un inserimento del Nottingham Forest. Il Bologna, dal canto suo, terrebbe volentieri in rosa il calciatore, ma a fronte di una ghiotta offerta per tutte le parti coinvolte diventerebbe difficile trattenerlo. Un 'aiuto', si fa per dire, potrebbe arrivare proprio da questo imprevisto infortunio muscolare, di cui ancora non si conosce l'entità.