Bernardeschi, infortunio col Bologna: i tempi di recupero per l'ex Juve

Federico Bernardeschi si è presentato con grande entusiasmo in quel di Bologna nella sua prima conferenza stampa. Sorriso, ironia, grande carica e voglia di mettersi in mostra, anche per riconquistare la Nazionale . Eppure la maglia con la 10 rossoblù non è evidentemente andato come sperato, visto l'infortunio sopraggiunto alla prima apparizione . La squadra di Vincenzo Italiano è infatti scesa in campo nella mattinata di oggi per un test, vinto 3-2, contro il Levadiakos . Ma è nell'amichevole disputata ieri che l'ex Juve si è infortunato.

Bologna, Bernardeschi out: i tempi di recupero

Il Bologna nella giornata di ieri ha giocato contro la Vis Pesaro, uscendo sconfitta per 2-3. Una gara dall'importanza relativa, trattandosi di calcio d'agosto, ma con i riflettori puntati visto l'esordio di Bernardeschi con gli emiliani. Prima gara dolceamara per il classe 1994, che prima è andato in gol (su rigore) e poi si è infortunato dovendo abbandonare il campo. Il Bologna quest'oggi, con una nota sui propri canali ufficiali, ha aggiornato circa l'entità del problema e i tempi di recupero.

Questo il comunicato: "Federico Bernardeschi ha accusato nel corso dell’amichevole di ieri un lieve trauma distorsivo del ginocchio destro. Nei prossimi giorni svolgerà terapie e allenamento differenziato. I tempi di recupero sono di circa tre settimane". Quest'oggi dunque i rossoblù sono scesi nuovamente in campo, ma senza il proprio numero 10: per Italiano i suoi è arrivato un successo per 3-2 contro i greci del Levadiakos. In gol per i rossoblù Ciro Immobile (autore di una doppietta) e Thijs Dallinga che a 2' dalla fine ha siglato la rete della vittoria.