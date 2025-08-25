Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Infortunio Immobile, i mesi di stop per lui e Casale: comunicato ufficiale del Bologna

La punta dei felsinei ha rimediato una lesione al retto femorale destro, il difensore tornerà a disposizione dopo la sosta
2 min
Bologna

Bologna

Tutte le notizie sulla squadra

Un mese di stop per Nicolò Casale, addirittura due per Ciro Immobile. In casa Bologna il ko rimediato all'esordio con la Roma ha lasciato il segno, soprattutto alla voce infortunati. Immobile, uscito alla mezzora per un risentimento muscolare, è problema serio: lesione al retto femorale destro e otto settimane di stop, ergo due mesi: niente Como e Milan, ma neppure Genoa, Lecce, Pisa, Cagliari e Fiorentina, con l'arrivederci a fine ottobre, per la sfida con il Torino. I tempi di recupero per Casale, uscito a fine primo tempo per una lesione di basso grado del bicipite femorale destro si aggirano intorno alle 3-4 settimane, con possibilità di rivederlo tra i convocati dopo la sosta, contro il Genoa, dopo aver saltato Como e Milan.

Immobile ko contro la Roma

La punta del Bologna, appena acquistata dai turchi del Besiktas, si è fatta male al 30° del primo tempo nella sconfitta subita contro la Roma, sostituito da Castro. A fermare Immobile è stato un problema muscolare accusato dopo uno scatto in profondità. L’attaccante classe ’90 si è portato subito la mano alla coscia: l'esito degli esami è che si tratta di una lesione al retto femorale destro.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bologna