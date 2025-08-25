Infortunio Immobile, i mesi di stop per lui e Casale: comunicato ufficiale del Bologna

Un mese di stop per Nicolò Casale, addirittura due per Ciro Immobile. In casa Bologna il ko rimediato all'esordio con la Roma ha lasciato il segno, soprattutto alla voce infortunati. Immobile, uscito alla mezzora per un risentimento muscolare, è problema serio: lesione al retto femorale destro e otto settimane di stop, ergo due mesi: niente Como e Milan, ma neppure Genoa, Lecce, Pisa, Cagliari e Fiorentina, con l'arrivederci a fine ottobre, per la sfida con il Torino. I tempi di recupero per Casale, uscito a fine primo tempo per una lesione di basso grado del bicipite femorale destro si aggirano intorno alle 3-4 settimane, con possibilità di rivederlo tra i convocati dopo la sosta, contro il Genoa, dopo aver saltato Como e Milan.