Skorupski infortunato, salta Juve-Bologna: il comunicato e i tempi di recupero

"Skorupski? Sinceramente non lo so, ma anche lui ha sentito qualcosa a livello muscolare , vedremo nei prossimi giorni", queste le parole di Vincenzo Italiano al termine della partita contro il Sassuolo , che aveva subito lanciato l'allarme per le condizioni del portiere rossoblù. Il polacco contro i neroverdi è stato uno dei migliori in campo ma ora il Bologna dovrà fare a meno di lui per diverse settimane. Gli esami strumentali svolti in giornata, infatti, hanno evidenziato una lesione muscolare che lo terrà lontano dal terreno di gioco per 6/8 settimane.

Il comunicato del Bologna

Ecco il comunicato del Bologna: "I rossoblù hanno ripreso questa mattina gli allenamenti in vista di Roma-Bologna di Europa League: palestra e corsa sul campo per i più impiegati contro il Sassuolo, attivazione atletica e partitella a campo ridotto per gli altri. Nikola Moro ha lavorato regolarmente con i compagni. Gli esami cui è stato sottoposto Lukasz Skorupski hanno evidenziato una lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro; il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico e i tempi di recupero si stimano fra le 6 e le 8 settimane. Lorenzo De Silvestri sarà sottoposto ad accertamenti nelle prossime ore".

Skorupski infortunato: out contro la Juve

Se da una parte Moro ha già ripreso gli allenamenti mentre De Silvestri è ancora in attesa degli esami, per Skorupski l'esito degli accertamenti è stato chiaro e non ha lasciato spazio a dubbi. Nella migliore delle ipotesi il portiere polacco tornerà a disposizione di Italiano per la fine di aprile, ma è possibile che il suo rientro non arrivi prima della metà di maggio. Di certo, quindi, il classe 1991 non ci sarà per la sfida contro la Juventus allo Stadium del prossimo 19 aprile (il calendario bianconero). Al suo posto pronto Ravaglia, già sceso in campo in 13 occasioni in questa Serie A, con 22 gol subiti e 2 porte inviolate.

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