Bernardeschi, l'infortunio allo Stadium più grave del previsto: out con la Roma, quanto starà fuori

BOLOGNA - Ripresa della preparazione per il Bologna di Vincenzo Italiano, reduce dalla sconfitta in casa della Juventus e sabato impegnata al Dall'Ara contro la Roma. Il club ha reso noto che "gli esami cui è stato sottoposto Federico Bernardeschi hanno evidenziato una lesione del muscolo iliaco destro, con tempi di recupero di 2-3 settimane". Il giocatore, che si è infortunato nel corso del match contro la Juve, dopo aver ricevuto l'ovazione dei suoi vecchi tifosi al suo ingresso in campo al posto di Castro, spera di rientrare per la fine del campionato.
Torna Dominguez
Non mancano, tuttavia, le note positive dal centro sportivo di Casteldebole: Benjamin Dominguez è tornato a lavorare regolarmente con il resto della squadra, mettendosi a completa disposizione di Italiano per il delicato impegno contro i capitolini. Discorso diverso, invece, per Lukasz Skorupski, Nicolò Casale e Thijs Dallinga, per i quali è stato previsto un programma di lavoro differenziato volto a smaltire i rispettivi problemi fisici. Lo staff medico felsineo continuerà a monitorare quotidianamente le condizioni del trio, cercando di capire se ci saranno margini per il loro recupero in vista della sfida di sabato.