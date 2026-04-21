Bernardeschi, l'infortunio allo Stadium più grave del previsto: out con la Roma, quanto starà fuori

BOLOGNA - Ripresa della preparazione per il Bologna di Vincenzo Italiano, reduce dalla sconfitta in casa della Juventus e sabato impegnata al Dall'Ara contro la Roma. Il club ha reso noto che "gli esami cui è stato sottoposto Federico Bernardeschi hanno evidenziato una lesione del muscolo iliaco destro, con tempi di recupero di 2-3 settimane". Il giocatore, che si è infortunato nel corso del match contro la Juve, dopo aver ricevuto l'ovazione dei suoi vecchi tifosi al suo ingresso in campo al posto di Castro, spera di rientrare per la fine del campionato.