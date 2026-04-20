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Bernardeschi cuore Juve, parole d'amore per i tifosi bianconeri: "È qualcosa di indescrivibile!"

Il numero 10 del Bologna è tornato per la prima volta all'Allianz Stadium da avversario: il post social dopo l'accoglienza ricevuta
3 min
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Una serata storta, ma che non è andata ad intaccare l'affetto che prova per il popolo bianconero e viceversa. Ieri Federico Bernardeschi è tornati all'Allianz Stadium, per la prima volta da avversario: non solo il suo Bologna è uscito sconfitto contro la Juve, ma il numero 10 rossoblù ha giocato soltanto per 7' visto l'infortunio rimediato subito dopo il suo ingresso in campo (lasciando i suoi in 10 visti i cambi finiti). Il calciatore, con un post sui social, ha voluto però ringraziare i tifosi juventini per l'accoglienza ricevuta.

Bernardeschi ringrazia i tifosi Juve

"Quello che mi avete fatto vivere ieri sera è stato qualcosa di indescrivibile. Il calore e l’affetto che mi avete regalato e dimostrato lo porterò nel cuore per sempre, come porterò nel cuore ognuno di voi. Tornare dopo tanti anni è stato qualcosa di speciale, ma è come se non fossi mai andato via, siete una parte fondamentale della mia vita, del mio percorso e per questo non smetterò mai di ringraziarvi. Grazie di cuore ad ognuno di voi" - ha scritto Bernardeschi in una story su Instagram, allegando una foto mentre ringrazia i tifosi della Juve con la mano sul cuore.

I successi in bianconero

D'altronde Bernardeschi è rimasto a Torino per cinque stagioni, e pur non raggiungendo i livelli che in tanti pensavano potesse raggiungere, ha comunque lasciato il segno contribuendo ad annate ricche di trofei. Nei suoi anni in bianconero ha infatti vinto 3 Scudetti, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe, oltre a vincere l'Europeo con l'Italia proprio mentre era un calciatore della Juve. Indimenticabile, soprattutto, la notta di Champions contro l'Atletico Madrid nel 2019, quando a rubare la scena fu Cristiano Ronaldo con una incredibile tripletta, ma con Bernardeschi che giocò una partita straordinaria, probabilmente la migliore in maglia Juve.

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