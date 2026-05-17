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Italiano: "Contro Napoli e Atalanta abbiamo dimostrato chi siamo. Infastidito da alcune voci..."

Il tecnico del Bologna ha commentato la vittoria di misura a Bergamo con la Dea di Palladino
2 min
Italiano: "Contro Napoli e Atalanta abbiamo dimostrato chi siamo. Infastidito da alcune voci..." © Agenzia Aldo Liverani Sas
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"La prossima sarà una stagione senza Europa, ma i valori ci sono. Abbiamo dimostrato, a Napoli come oggi, di che pasta siamo fatti e ne sono contentissimo". Vincenzo Italiano commenta la vittoria di misura a Bergamo con l'Atalanta che ha escluso aritmeticamente il Bologna dalla corsa all'Europa per effetto della differenza reti negli scontri diretti. "Abbiamo perso in modo anomalo molti punti in casa, mentre l'anno scorso eravamo inespugnabili al Dall'Ara - continua il tecnico rossoblù -. Ho trovato molto irrispettose le voci secondo cui eravamo già in vacanza. Giocatori come Castro, Skorupski, Orsolini e De Silvestri, prima di non vederli sudare, ce ne vuole".

Le parole di Italiano

Italiano fa un bilancio della stagione: "Abbiamo colto il quindicesimo successo in trasferta, in linea con le nostre prestazioni fuori casa di tutto l'anno - osserva -. Giocare di giovedì e di domenica ti fa perdere giocatori e il tempo di recuperarli. Siamo arrivati ai quarti di Europa League perché abbiamo trovato sulla strada l'Aston Villa che è la più forte". E sul prossimo futuro: "Con la società ci troveremo per parlare, ovviamente dovremo tenere conto che non faremo le coppe".

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