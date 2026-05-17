Italiano: "Contro Napoli e Atalanta abbiamo dimostrato chi siamo. Infastidito da alcune voci..."

"La prossima sarà una stagione senza Europa, ma i valori ci sono. Abbiamo dimostrato, a Napoli come oggi, di che pasta siamo fatti e ne sono contentissimo". Vincenzo Italiano commenta la vittoria di misura a Bergamo con l'Atalanta che ha escluso aritmeticamente il Bologna dalla corsa all'Europa per effetto della differenza reti negli scontri diretti. "Abbiamo perso in modo anomalo molti punti in casa, mentre l'anno scorso eravamo inespugnabili al Dall'Ara - continua il tecnico rossoblù -. Ho trovato molto irrispettose le voci secondo cui eravamo già in vacanza. Giocatori come Castro, Skorupski, Orsolini e De Silvestri, prima di non vederli sudare, ce ne vuole".