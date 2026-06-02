Bologna, ufficiale l'arrivo di Tedesco in panchina: i dettagli del contratto

La carriera di Domenico Tedesco

Nato a Rossano il 12 settembre 1985, Domenico Tedesco ha costruito il proprio percorso partendo dai settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, dove ha affinato le sue competenze tecniche e tattiche. Il debutto tra i professionisti è arrivato sulla panchina dell'Erzgebirge Aue, esperienza che gli ha permesso di mettersi in evidenza nel panorama tedesco. Successivamente ha guidato lo Schalke 04, ottenendo risultati importanti in Bundesliga, tra cui un prestigioso secondo posto. La sua carriera è poi proseguita allo Spartak Mosca e al Lipsia, club con cui ha conquistato la Coppa di Germania nella stagione 2021-22 e raggiunto le semifinali di Europa League. In seguito ha assunto la guida della Nazionale belga, conducendola fino agli ottavi di finale del Campionato Europeo. L'ultima esperienza prima dell'approdo a Bologna è stata quella al Fenerbahce, con cui ha sollevato la Supercoppa di Turchia nel 2025. Nel corso degli anni ha inoltre maturato una significativa esperienza nelle competizioni europee, partecipando sia alla Champions League sia all'Europa League.

Bologna-Tedesco: il comunicato

Di seguito la nota ufficiale del club rossoblù: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Domenico Tedesco, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva. Nato a Rossano (CS) il 12/9/1985, nel corso della sua carriera da allenatore ha lavorato nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, quindi ha guidato Erzgebirge Aue, Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, Nazionale del Belgio e Fenerbahce. Ha ottenuto un secondo e un quarto posto nella Bundesliga tedesca, un secondo posto nella Prem’er-Liga russa, ha raggiunto gli Ottavi di Finale ai Campionati Europei, e ha vinto due titoli: una Coppa di Germania (Lipsia 2021-22) e una Supercoppa di Turchia (Fenerbahce 2025). A livello di competizioni continentali, ha partecipato alla Champions League e anche all’Europa League, raggiungendo la semifinale nel 2021-22. Benvenuto Mister!".