CAGLIARI- Continua la preparazione del Cagliari in vista del match contro il Sassuolo. I rossoblù hanno iniziato l'allenamento odierno con un’attivazione con palla. A seguire esercitazioni dedicate alla tecnica e al lavoro atletico. Partite a tema e, in chiusura, una partita giocata su campo ridotto. Torna in gruppo Gagliano. Seduta personalizzata per Ceppitelli e Bellanova, che oggi ha lavorato per smaltire un affaticamento alla coscia destra. Terapie per Goldaniga.