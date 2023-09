Ranieri: "Luvumbo diamante grezzo, Radunovic ha riscattato Bologna"

"Sono soddisfatto della prestazione, ci è mancato soltanto l'ultimo guizzo sotto porta, aspetto fondamentale per portare a casa tre punti. Ma a parte questo non ho nulla da rimproverare ai ragazzi" ha continuato l'allenatore.

Cagliari-Udinese, parole Ranieri

Claudio Ranieri ha poi proseguito parlando del modulo utilizzato: "Dobbiamo prendere confidenza perché un conto è farlo sporadicamente in B un'altra è farlo in A. A me non piace dire che useremo sempre la stessa idea tattica. Il calcio si è evoluto e dobbiamo essere bravi e capaci a cambiare di partita in partita ma non pensando all'avversario come può metterci in difficoltà, al contrario".

Poi ha analizzato la prestazione dei singoli: "Luvumbo è un diamante grezzo che può migliorare tante. Deve capire le fasi di gioco: quando dribblare, giocare con la squadra e servire i compagni. Radunovic? Ha salvato il risultato con la parata su Lucca e si è riscattato dopo Bologna. Prati ha fatto una buonissima partita". In chiusura sul recupero di Lapadula: "Sta facendo una preparazione per essere disponibile. Quando torna gli ci vorrà un mese per recuperare la condizione anzi mi dicono che sia venti giorni in anticipo rispetto alla tabella di marcia".