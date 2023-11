Ranieri, conferenza Cagliari: "Ko con Juve solo per un motivo. Monza unico e Palladino..."

All'antivigilia di Cagliari-Monza , valida per la tredicesima giornata di Serie A , in programma domenica alle 12:30 all'U nipol Domous Arena , ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dei sardi Claudio Ranieri .

Cagliari-Monza, Ranieri su ko con la Juve e su Palladino

Nandez resta in dubbio, Ranieri ha confermato che Lapadula è recuperato, poi ha fatto un passo indietro sulla sconfitta del Cagliari a Torino contro la Juve: "Credo che anche contro la Juve si sia fatta una buona gara. Nelle palle inattive soffriamo. Loro avevano più centimetri e abbiamo pagato su questo piano non sul piano della gara in sé. Questo Monza è diverso da tutte le altre squadre. Palladino è un mio ex giocatore, è un figlio di Gasperini e gioca su quel filone. Sanno quello che vogliono e come ottenerlo. Hanno giocatori di corsa e qualità, sarà una gara particolare, che va studiata bene".