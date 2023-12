Furia Ranieri, attacco al Var. Poi l’abbraccio a Pedro: “Preso a parolacce”

Alla Lazio basta un gol di Pedro per ritornare alla vittoria dopo tre giornate e battere il Cagliari . Una partita sofferta nonostante l'uomo in più dal 27' per il rosso a Makoumbou per aver interrotto una chiara occasione da rete (fallo su Guendouzi, valutato come Dogso dal Var). L'allenatore dei rossoblu, Claudio Ranieri , ha analizzato la partita ai microfoni di Dazn e non sono mancate le polemiche.

Lazio-Cagliari, le dichiarazioni di Ranieri

Il tecnico del Cagliari ha parlato subito dell'abbraccio con Pedro a fine partita: "Emozionato? No, gli ho detto qualche parolaccia. Con lui lo posso fare, sa che scherzo. E' una grande persona". Sulla partita: "Me la sono voluto giocare nonostante l'uomo in meno e abbiamo avuto due palle gol". Poi un attacco agli arbitri e alla tecnologia: "Non capisco perché il Var abbia dato il rosso, non deve entrare in queste cose. Chi sta al monitor deve aiutare l'arbitro, non deve farlo sbagliare. Per me questo non è un fallo, considerando il metro di giudizio. Non avrò Makoumbou neanche alla prossima". Tornando al campo: "Sono contento della prestazione, anche se sono dispiaciuto per la partita. Luvumbo? Poteva fare qualcosa di più, ma ci può stare non faccia una gara al 100%, ma nonostante questo è stato una spina nel fianco per Lazzari". Su Lapadula: "Non è al meglio, ma ha bisogno di giocare".