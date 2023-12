Pavoletti come Altafini, Ranieri e la risposta in conferenza su Napoli-Cagliari

Una rocambolesca quanto entusiasmante vittoria ottenuta in pieno recupero, che dà nuova linfa per le prossime partite. Il Cagliari , dopo l'incredibile successo ottenuto contro il Sassuolo , se la vedrà con i campioni d'Italia in carica: i sardi vanno al Maradona , dove sabato affronteranno il Napoli con start alle ore 18. Una partita non uguale a tutte le altre per l'allenatore dei rossoblù, Claudio Ranieri .

Ranieri su Napoli-Cagliari

Così in conferenza stampa il tecnico dei sardi sul prossimo avversario: "Mazzarri ha ridato alla squadra la dimensione che si conosce, con combinazioni a mille all'ora, grandi giocatori e capacità di risolverla da un momento all'altro. Dovremo fare una grandissima partita. Bisognerà entrare al meglio da subito, cosa che non siamo riusciti a fare contro il Sassuolo. Giocheremo nel campo dei campioni d’Italia: andiamo lì consapevoli delle nostre qualità, per fare la nostra partita. Mi auguro che l’ultima vittoria ci dia ancora maggiore consapevolezza, sapendo che dobbiamo essere concentrati in ogni momento per sopperire alle lacune che possiamo manifestare. Se tutti quanti ci aiutiamo e facciamo un piccolo sforzo di concentrazione, allora miglioreremo ancora". Ranieri è un ex della sfida: "Nella stagione 1990-91 il Napoli aveva come oggi lo Scudetto sulle maglie, vincemmo in casa loro. Speriamo porti bene, Napoli per me è una città meravigliosa, tifosi incredibili, mi sono trovato bene e ho ancora tanti amici. Di Napoli e dei napoletani potrò sempre solo parlare bene".