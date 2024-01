Ranieri: "Risultato giusto, sciolti come neve al sole dopo il primo gol"

Il Cagliari di Claudio Ranieri esce sconfitto dalla sfida di San Siro contro il Milan e viene eliminato dalla Coppa Italia . I rossoneri si sono imposti con il risultato di 4-1 , e al termine della sfida ai microfoni si è presentato il tecnico dei sardi per commentare la prestazione della sua squadra: "Risultato giusto. Dopo il primo gol ci siamo sciolti come neve al sole. Non era questa la nostra partita, ho fatto giocare tutti quelli che giocano di meno perchè non potevo rischiare gli altri. Mi aspettavo qualcosa di più, contro l'Udinese avevano fatto bene. Siamo partiti bene ma dopo il primo gol abbiamo perso la libertà mentale, dovevamo continuare a giocare così. Peccato".

Ranieri, le parole su Pioli

Ranieri ha proseguito: "Pioli è stato un mio giocatore per due anni, sono contento se va bene e se va avanti. Voto massimo per lui, quando sei l'allenatore di una grossa squadra basta un risultato così e così... Gli auguro tutto ciò che desidera per il 2024. Non so cosa è successo dopo il primo gol, domattina parlerò con i ragazzi" per poi concludere: "Serie A? È un campionato strano, solo in due partite abbiamo fatto 0-0 e abbiamo subito troppe reti. Non va bene per quello che è la mia mentalità nel quadrare la squadra. Prendiamo troppi gol sciocchi, che non esistono. Questo è, dobbiamo essere più determinati e scaltri in alcune circostanze".