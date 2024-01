Ranieri: “Abbiamo reagito bene dopo lo svantaggio. Con questo spirito…"

CAGLIARI - "La squadra ha un grande spirito e ha saputo reagire. Se avessimo giocato come gran parte del primo tempo, oggi saremo tornati a casa con quattro gol subiti. I ragazzi sono stati bravi a riprendersi e le abbiamo tentate tutte per pareggiare. Devo ringraziare questi ragazzi perché non mollano mai. Ci sta non riuscire a riprendere certe partite come avvenuto in altre occasioni". Queste le parole di Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta per 2-1 contro il Torino.