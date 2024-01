Toro d’Europa: Zapata e Ricci gol, Cagliari ko. Juric aggancia il Napoli

CAGLIARI - Nella spettacolare ed emozionante cornice della Unipol Domus, che si è stretta al dolore per la perdita della storica leggenda del club sardo, Gigi Riva , il Torino di Ivan Juric doma 2-1 il Cagliari e si porta provvisoriamente al nono posto della classifica di Serie A a quota 31 punti, in coabitazione con il Napoli dell'ex Mazzarri, che ha però una gara in meno. I granata tutto la decidono nel primo tempo, con Zapata , che al 23' mette in porta il pallone messo in mezzo da Bellanova al termine di un'incredibile cavalcata sulla fascia destra, e, al terzo minuto di recupero, con Ricci che salta Wieteska con un tunnel, disorienta Dossena e beffa Scuffet con un destro velenoso sul primo palo. Grande apprensione, però, per lo stesso centrocampista scuola Pontedera ed Empoli, costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 62' per un infortunio alla caviglia . Undici giri di lancetta più tardi i padroni di casa accorciano le distanze con un meraviglioso mancino a giro di Viola , mentre al 93' il Var annulla il 3-1 di Pellegri.

La cronaca

Alla Unipol Domus si gioca nel ricordo di Gigi Riva, venuto a mancare nella giornata di lunedì. Il gioco è stato interrotto al minuto undici, numero di maglia di "Rombo di tuono", e anche i giocatori hanno partecipato al prolungato applauso di tutto lo stadio. Dopo un'ampia fase di studio, ricca di duelli sulla mediana, a stappare il match è il Torino, grazie alla firma di Duvan Zapata. Al 23' Bellanova scappa via sulla fascia destra e serve al centro dell'area il colombiano che fredda Scuffet da due passi. Gli ospiti sfiorano il raddoppio al 29', ma Scuffet è bravo e reattivo a neutralizzare il colpo di testa di Sanabria. Il Cagliari prova a rispondere, ma sia Petagna sia Jankto peccano di imprecisione davanti alla porta. Scuffet evita per due volte il raddoppio granata, prima in uscita su Zapata, poi sul fuoco amico di Wieteska, ma nulla può in pieno recupero sul potente rasoterra di Ricci: 0-2. In avvio di ripresa Ranieri inserisce Viola per migliorare la qualità della manovra: il Cagliari cresce così in zona offensiva, prestando, però, il fianco ai contropiedi granata e alla velocità di un incontenibile Bellanova. Al 63' Petagna riceve palla da Nandez e impegna Milinkovic con un tiro da posizione angolata. E al 77' è proprio Viola ad accorciare con un gran tiro a giro. Il Cagliari di forza e di volontà torna in partita, ma viene salvato dal Var al 93' (annullato un gol a Pellegri) e va vicinissimo al 2-2, prima con Lapadula, poi con Wieteska, ma in entrambi i casi il neoentrato Sazonov salva la porta granata.