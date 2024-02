Ranieri, l'elogio al difensore: "È fortissimo, ma farei come con i polpi..."

Roma-Cagliari, la conferenza di Ranieri

"Lukaku? Lui deve aver paura" - ha detto Mina in vista del match contro la Roma. Ranieri ha apprezzato le parole e ha ribadito: "I leader sono così, non hanno timore. Lui è una forza della natura, è entrato con il sorriso, con la personalità. Spero con di quadrare la difesa, sarebbe un gran colpo per noi". Il tecnico ha poi elogiato anche il giovane Obert: "Farei come con i polpi, gli mangerei la testa. E' un giocatore fortissimo. E gliel’ho detto, ma per ora sta perdendo tante partite. Spero ce lo faccia vedere presto". Su Jankto: "Non è il giocatore che mi aspettavo e gliel'ho detto, doveva essere importantissimo nel nostro scacchiere".

Sulla Roma: "Per me sarà sempre speciale così come lo era Cagliari quando lo affrontavo. Prima e dopo la partita sarà emozionante, ma durante la gara dovremo martellare, abbiamo bisogno di punti. Come giocano con De Rossi? Amano il possesso e giocare per vie interne o con i terzini sugli esterni. La squadra ha qualità, avranno il 60-70% di padronanza del pallone e noi dovremo fare tesoro del nostro 30-40%. Abbiamo visto che quando siamo disperati facciamo delle buone cose, quindi dovremo essere “disperati” subito". Infine sugli indisponibili: “Sulemana non recupera, vedremo poi martedì se ci sarà al primo allenamento. Prati e Viola sono recuperati”.