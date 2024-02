Ranieri, addio al calcio? La frase di Giulini dopo il ko del Cagliari

E' arrivata la quarta sconfitta consecutiva per il Cagliari in campionato. Quella contro la Lazio è stata ancor più pesante perché arrivata con una prestazione al di sotto delle aspettative. Dopo l'autogol di Deiola i sardi hanno poi subito il 200esimo gol in Serie A di Immobile e la terza rete di Felipe Anderson . Nel mezzo è arrivato il bellissimo gol di Gaetano , primo in maglia rossoblù. La classifica è sempre più deficitaria con la squadra al penultimo posto e con appena 18 punti conquistati di cui 15 in casa. Al termine della gara non si è presentato Claudio Ranieri ai microfoni di Dazn ma il presidente Tommaso Giulini: "Il mister ha preferito non parlare. La delusione è tanta".

Cagliari, Giulini e il futuro di Ranieri

Tommaso Giulini ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Dopo tre sconfitte volevamo invertire il trend. Questa sconfitta è una botta pesante per noi e il mister. Scusateci se parlo io, ma voglio metterci la faccia nei momenti di difficoltà come quello attuale. La gara con il Frosinone ha portato la delusione in casa, non dovevamo perdere. Quando arriva la paura bisogna essere bravi a non portarla in campo. Abbiamo giocato intimoriti contro la Lazio e sbagliato cose semplici. Dovremo essere bravi a interpretare le prossime gare con il timore della retrocessione per dare qualcosa in più".

Poi è arrivata la stoccata alla squadra: "Paghiamo tantissimo errori individuali. Gran parte della rosa è sotto le aspettative. Tutti devono prendersi le loro responsabilità. Soprattutto nei confronti dei tifosi". Su Ranieri e il futuro: "Lui ci può aiutare in questa situazione e non è questione di riconoscenza per quello che ha fatto, ma tutto l'ambiente è consapevole della sua esperienza. Nessuno come lui tiene alla salvezza e a inizio stagione ha detto che questa sarebbe stata l'ultima esperienza in un club e non vuole terminare la carriera con un evento negativo". In chiusura ha parlato del possibile ritiro: "Deciderà Ranieri quando la squadra si ritroverà a inizio settimana prossima".