Felipe Anderson c'è, Immobile fa la storia: riscatto Lazio a Cagliari

La Lazio si rilancia in campionato calando il tris al Cagliari all'Unipol Domus e sale in classifica, momentaneamente al sesto posto, scavalcando Bologna e Napoli. Reduce dal pesante ko di Bergamo, la squadra di Sarri è apparsa più lucida in campo grazie alle reti dei ritrovati Immobile e Felipe Anderson. Quarta sconfitta di fila, invece, per il Cagliari che non vince da un mese: la squadra di Ranieri resta ancorata al penultimo posto a quota 18 punti in compagnia del Verona.