Felipe Anderson-Juve: fissato l'incontro per chiudere. Su Cambiaso...

TORINO - Il gong sulla sessione invernale di mercato ha congelato le trattative arrivate in bilico sul rettilineo di fine gennaio. Ma, al contempo, ne ha scaldate altre. Surriscaldate, addirittura. Perché è sempre il momento per acquistare e cedere. Anche all’indomani della fatidica chiusura della porta allo Sheraton di Milano. Soprattutto all’indomani, se l’orizzonte preso in considerazione è quello del mercato estivo. La volata ai rinforzi per la nuova stagione è già iniziata e, in alcuni caso, il tempismo può giocare un ruolo decisivo.

Casi come quello di Felipe Anderson, per esempio, ormai a cinque mesi dalla naturale scadenza del contratto con la Lazio e di conseguenza nella piena facoltà di accordarsi con altri club. I discorsi di prolungamento con i biancazzurri non hanno mai ingranato davvero, schiantandosi anzi contro la proposta di Lotito di un quadriennale a 3,5 milioni a stagione. Troppo poco rispetto alle richieste dell’entourage del brasiliano, il cui affetto per la piazza romana pare insufficiente a colmare il divario economico in questione. E, in questo iniziale spiraglio divenuto ora portone, si è inserita da tempo la Juventus. Che ha valutato, soppesato, annusato, ammiccato. E, infine, deciso di provare l’affondo. I contatti con Juliana Gomes, la sorella-agente dell’attaccante, sono infatti stati finora frequenti e proficui.

Al punto che il prossimo, in agenda per la settimana entrante, potrebbe coincidere con un punto di svolta definitivo nel colorare il futuro di Felipe Anderson. La sussurrata proposta di un accordo da 4 milioni all’anno fino al 2028 ha già convinto il ragazzo venuto da Brasilia, allettato allo stesso modo dalla prospettiva di vestire la maglia bianconera e di vivere la fase della sua massima maturità agonistica da protagonista in Italia e anche in Europa.