Barido abbraccia la Juve: visite mediche e..."foto" con Buffon

Francisco Barido è il nuovo colpo in prospettiva della Juventus. Un vero e proprio guizzo di mercato per anticipare la concorrenza e assicurarsi uno dei talenti del futuro. In Argentina i paragoni si sprecano perché viene definito la 'Joya' e al Boca Juniors si stanno mangiando le mani per averlo visto volare oltreoceano. Dal Sud America all'Europa, in Italia, per vestire la maglia bianconera. Qualche giorno fa è partito per la nuova avventura con la famiglia al seguito, compresa la fidanzata, e ha iniziato così le sue prime giornate bianconere. La conferma è arrivata dai suoi canali social.