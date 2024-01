Barido, la Juve piazza il colpo: numero 10 del Boca Juniors e dell'Argentina

Colpo in Argentina per la Juventus. Francisco Barido, talento purissimo del Boca Juniors e della nazionale U15, è a un passo dal vestire bianconero. Giovanissimo, certo, ma avere in bianconero un ragazzo che indossa abitualmente la 10 del Boca e dell'Argentina fa un certo effetto...Ma chi è Barido? Il classe 2009, tutto sinistro, appena 14 anni, è uno dei gioielli più splendenti delle giovanili albicelesti e il suo paragone ovviamente fa pensare subito a Paulo Dybala .

Il modo di giocare del 14enne non si discosta molta da quello dell'ex bianconero, ovviamente con le dovute proporzioni: mancino delicato e dotato di una tecnica clamorosa, ruolo trequartista ma anche seconda punta, bravo e rapido nel dribbling. Il tutto poi abbinato a una eccellente visione di gioco e a una fisicità già imponente per la sua età. Tra le altre cose è uno specialista delle punizioni e ha buonissime abilità nel palleggio. Insomma un prospetto davvero interessante, non a caso ritenuto in Sud America e dagli addetti ai lavori come uno dei maggiori talenti in ottica futura.