Alcaraz: "Sceglievo la Juve alla PlayStation". I due idoli e il ruolo preferito

"Sceglievo la Juve alla PlayStation"

"Dopo essere stato informato dal mio procuratore, ho cercato di mantenere la calma - ha detto Alcaraz ai canali ufficiali del club - . Non era detto che andasse tutto a buon fine, ma alla fine per fortuna è successo. Sono molto contento di questi miei primi giorni in un grande club come la Juventus. La mia prima sensazione? È stato impressionante, essere qui è un sogno. So che dovrò impegnarmi molto per centrare gli obiettivi sia della Juve che individualmente. Sceglievo la Juventus quando giocavo alla PlayStation, è molto bello per me essere qui ad allenarmi".