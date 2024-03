Cagliari, Ranieri non gioisce: "Abbiamo la Serie B dentro e ci siamo ancora"

Nonostante una preziosa vittoria in uno scontro diretto, la strada per la salvezza è ancora lunga: "Abbiamo la Serie B dentro, siamo in Serie B. Dipende da noi tirarci fuori da questa situazione perché la classifica e le partite da giocare ci consentono di pensare alla salvezza, i punti a disposizione ci sono e non so come e non so dove ma dobbiamo andarli a prendere. Dipende da quanta voglia abbiamo di soffrire e lottare su ogni pallone. Abbiamo questo mese per dire cosa faremo nel futuro. Sta a noi, a fine mese vedremo dove staremo. Tifosi? Non ho più parole. Ci stanno vicini sapendo che per ora siamo in Serie B".