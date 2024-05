Cagliari e l’occasione per scacciare i fantasmi

Un volata finale dove il Cagliari parte con un discreto vantaggio che, se è vero che non consente divagazioni, perlomeno fa in modo che i rossoblù siano padroni del proprio destino. A cominciare dal confronto con il Lecce , formazione virtualmente salva, ma che ha nella filosofia del proprio allenatore l’opzione di non mollare mai. Per la formazione di mister Ranieri è vietato fallire. Il tecnico ha una conoscenza del gruppo che gli consente di evitare ripercussioni negative, conseguenza della prestazione incolore di Genova . Una gara che ha seriamente rischiato di rimettere tutto in discussione dopo che il Cagliari aveva aperto un credito con una serie di prestazioni di buon livello, anche e soprattutto contro formazioni di prima fascia. Il vantaggio sul terzultimo posto ora si è assottigliato, dopo che l’ Udinese è stata capace di portar via un punto sul campo del sorprendente Bologna . Al momento è proprio l’Udinese la squadra che occupa l’ultima posizione che sentenzierebbe la retrocessione, posto che la Salernitana è condannata matematicamente alla B ed il Sassuolo ha uno svantaggio considerevole.

Serie A, la lotta salvezza

Ora, a quattro turni dal termine e con dodici punti in palio, i giochi sono aperti per individuare l’ultima che l’anno prossimo giocherà in cadetteria. Al Ferraris si è visto un atteggiamento troppo arrendevole e remissivo. Una squadra senza riferimenti, con poche idee, per quasi tutta la gara in balia degli avversari. Il Cagliari ha rivisto i fantasmi di un passato che sembrava rimosso. Diventa fondamentale centrare l’intera posta con il Lecce, altra formazione che, al pari del Genoa, ha uno status virtualmente tranquillo con i suoi trentasei punti. Occorre ritrovare lo spirito giusto e la determinazione. Nelle ultime giornate, il Cagliari dovrà poi affrontare due trasferte impegnative, in casa di Milan e Sassuolo, per chiudere alla Unipol Domus con la Fiorentina. Per questa ragione il mister dovrà provare a far ripartire la macchina, appellandosi a quelle che sono anzitutto le motivazioni. Il patrimonio in palio è troppo ghiotto ed i cali di tensione vanno immediatamente banditi. La società ha investito tanto per mantenere la categoria conquistata a fatica nei minuti finali della scorsa stagione e occorre evitare di cadere sulla classica buccia di banana.

Nel frattempo il Cagliari ha incontrato oggi in videoconferenza i ministri dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e dello Sport, Andrea Abodi, per parlare dello stadio del futuro che sarà intitolato a Gigi Riva. La riunione si è tenuta in videoconferenza: si è parlato del progetto del nuovo impianto anche in vista degli Europei 2032.