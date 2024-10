Morte Andrea Capone: l'ultimo saluto in Sardegna nel quartiere Genneruxi

La ricostruzione della polizia

Stanto a quanto raccolto dagli organi predisposti, nella notte tra sabato e domenica, Capone aveva preso parte ad una festa per il battesimo del figlio di un amico e aveva concluso la serata in un locale nella zona della marina di Su Siccu insieme ad altri invitati. Poi lo smarrimento delle chiavi della propria abitazione, che lo hanno portato a soggiornare nella suite di Palazzo Tirso. La squadra mobile ha dunque visionato i filmati delle telecamere dell'albergo, dove si vedrebbero chiaramente gli amici accompagnare in camera il 43enne per poi andare via. Nella notte, il malore accusato da Capone ed il tentativo di scendere le scale per raggiungere il piano inferiore, probabilmente per chiedere aiuto, hanno segnato il tragico epilogo per l'ex Cagliari. Il corpo è stato scoperto domenica mattina intorno alle 11 dal personale dell'hotel.