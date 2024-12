Cagliari, Nicola sfida la Juve: "Motivazione altissima, loro il top in Europa"

Nicola: "La Juve è al top in Europa"

Nicola ha poi analizzando il momento difficile della Juventus dopo la lunga serie di pareggi in campionato: "L’Atalanta è il passato, questa è una competizione diversa con dinamiche completamente differenti. Ho detto ai ragazzi di andare in campo con orgoglio e con la voglia di misurarsi contro un’altra grande squadra. Ce lo siamo meritati e quindi è giusto giocarcela. La Juventus è una squadra rinnovata, che ha fatto un mercato di qualità e ha dimostrato tutta la sua forza in Europa solo pochi giorni fa. In campionato stanno facendo ampiamente la loro parte, lottando per obiettivi diversi dai nostri. Giocheranno con calciatori di assoluta qualità. Noi dovremo essere al massimo, perché se non fai una prestazione super contro squadre così, fai fatica. A loro può succedere poi di non essere al top e magari incappare in un risultato meno buono, noi dovremo essere bravi a crearci le nostre opportunità".