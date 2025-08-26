Palestra, il Cagliari pesca dall'Atalanta il sostituto di Zortea: in serata le firme

L'arrivo di Palestra e le parole di Angelozzi

Il calciomercato del Cagliari è entrato nella fase più calda. Nei giorni scorsi, il club rossoblu ha ceduto due dei calciatori più importanti della rosa e che meglio hanno performato nell'ultima stagione: Roberto Piccoli e Nadir Zortea, rispettivamente a Fiorentina e Bologna. Il dirigente del Cagliari, Guido Angelozzi, ha commentato il malcontato nato tra i tifosi: “Una società come il Cagliari vive di plusvalenze. Quando vedi arrivare richieste importanti con i due giocatori che aspirano ad andare in quelle squadre, non è facile tenere i calciatori. Accetto le critiche ma certe cose quando si devono fare si fanno“, ha esordito parlando delle uscite. “Noi siamo sempre d’accordo con il mister, i dirigenti e il presidente. Cercheremo di accontentare la società prima di tutto. Già un giocatore lo abbiamo preso credo al 99% che è Palestra dell’Atalanta. È un giocatore giovane e forte. Zortea è stato rimpiazzato. Cercheremo di trovare altri due acquisti in questa settimana. Cercheremo di migliorare i reparti in cui abbiamo bisogno“. Angelozzi aveva preannunciato così l'arrivo di Marco Palestra dall'Atalanta, a disposizione di mister Pisacane già dalla prossima partita. Il giovane calciatore - vent'anni compiuti a marzo - incarna appieno il ruolo lasciato scoperto dalla partenza di Zortea. Lo sguardo adesso passerà agli altri reparti.