Palestra, il Cagliari pesca dall'Atalanta il sostituto di Zortea: in serata le firme

Visite mediche in corso a Villa Stuart a Roma: Marco Palestra, classe 2005, approda al Cagliari in prestito dall'Atalanta. Stasera, dopo lo sbarco in aeroporto, in programma la firma del contratto e l'annuncio ufficiale. Esterno destro, Palestra occuperà nella rosa il posto lasciato libero dal trasferimento di Zortea al Bologna. Sarà a disposizione del tecnico già per la trasferta di Napoli. Nazionale under 21, ha già disputato nove gare in A sempre con la maglia dell'Atalanta. Nel frattempo, nel mirino del Cagliari altri due possibili acquisti. Dal Bologna potrebbe arrivare il centrale difensivo Stefan Posch, classe 1997, ma il club rossoblù deve battere la concorrenza del Sassuolo. Il diesse Angelozzi continua a seguire la pista che porta all'esterno sinistro della Roma Anass Salah Eddine, del 2002. Il Cagliari sta cercando anche di riportare in Sardegna il centrocampista Ibrahim Sulemana, del 2003, ora all'Atalanta. In uscita, invece, Felici, Rog (saltato il trasferimento in Turchia), Di Pardo e Vinciguerra.
L'arrivo di Palestra e le parole di Angelozzi
Il calciomercato del Cagliari è entrato nella fase più calda. Nei giorni scorsi, il club rossoblu ha ceduto due dei calciatori più importanti della rosa e che meglio hanno performato nell'ultima stagione: Roberto Piccoli e Nadir Zortea, rispettivamente a Fiorentina e Bologna. Il dirigente del Cagliari, Guido Angelozzi, ha commentato il malcontato nato tra i tifosi: “Una società come il Cagliari vive di plusvalenze. Quando vedi arrivare richieste importanti con i due giocatori che aspirano ad andare in quelle squadre, non è facile tenere i calciatori. Accetto le critiche ma certe cose quando si devono fare si fanno“, ha esordito parlando delle uscite. “Noi siamo sempre d’accordo con il mister, i dirigenti e il presidente. Cercheremo di accontentare la società prima di tutto. Già un giocatore lo abbiamo preso credo al 99% che è Palestra dell’Atalanta. È un giocatore giovane e forte. Zortea è stato rimpiazzato. Cercheremo di trovare altri due acquisti in questa settimana. Cercheremo di migliorare i reparti in cui abbiamo bisogno“. Angelozzi aveva preannunciato così l'arrivo di Marco Palestra dall'Atalanta, a disposizione di mister Pisacane già dalla prossima partita. Il giovane calciatore - vent'anni compiuti a marzo - incarna appieno il ruolo lasciato scoperto dalla partenza di Zortea. Lo sguardo adesso passerà agli altri reparti.