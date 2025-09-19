Belotti, che notte! "Ricorderò questa partita, a Cagliari ho fiducia". E Pisacane lo esalta

Fabio Pisacane è stato raggiunto dai microfoni di Dazn dove ha commentato la bella vittoria del Cagliari in trasferta sul campo del Lecce decisa dalla doppietta di Belotti. Il tecnico dei sardi ha dichiarato: “La gara mi ha portato via la voce. Siamo contenti per com’è andata, è una tappa di un percorso lungo, dobbiamo stare con i piedi per terra, sappiamo qual è l’obiettivo. Da domani ci prepariamo per mettere il Frosinone nel mirino. Il Lecce nei primi minuti del secondo tempo ha alzato il baricentro, noi faticavamo con le distanze, era anche normale e palese che la squadra soffrisse. Le scelte di Prati ed Esposito sono dovute ai gialli rimediati, non volevo rischiare, ma volevo freschezza con giocatori abili nelle ripartenze. Hanno fatto una grandissima partita loro due e chi è subentrato. Belotti? L’ho voluto, la società mi ha accontentato. Mi ha colpito per l’energia e la voglia di volersi rilanciare. Mi ha colpito il lato umano, è già un punto di riferimento”.