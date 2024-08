Como, Varane fuori un mese: ecco chi può giocare al suo posto contro la Juve

COMO - Stop immediato per Raphael Varane . Il difensore del Como, stella del mercato dei lombardi, è già fermo e dovrebbe saltare le prime tre partite di campionato. Manca ancora una comunicazione ufficiale del Como, attesa per oggi, ma le prime indiscrezioni, dopo gli accertamenti strumentali, parlano di un infortunio che dovrebbe tenere il giocatore fermo non meno di un mese. Infortunio che è avvenuto domenica sera, in occasione dei trentaduesimi di Coppa Italia a Marassi contro la Sampdoria: è bastato un cambio di direzione, dopo 17 minuti di gioco, per mettere il campione ko. Varane ha lasciato il campo sulle proprie gambe, camminando senza bisogno di sostegno. All’apparenza niente di gravissimo, ma qunato basta per fargli saltare l’esordio in campionato.

La prima tegola di Fabregas

È la prima vera tegola per mister Cesc Fabregas, che ha voluto impiegare il difensore - tra gli ultimi a raggiungere i compagni in ritiro - nonostante i pochi allenamenti sostenuti: "Mi spiace per questo infortunio, perché Raphael ha già avuto diversi problemi e non ci voleva. Lui, aveva bisogno di giocare, di mettere minuti nelle gambe. Dunque è giusto farlo quando ci sono le opportunità, non serve a niente aspettare. Il piano era di far giocare lui un tempo e Goldaniga nel secondo tempo". E proprio Goldaniga sembra l’indiziato principale per sostituire il francese lunedì sera contro la Juventus. L’ex Cagliari dovrebbe far coppia nella linea a quattro con Barba (in campo 90’ in Coppa Italia) o, in alternativa, con il vecchio compagno Dossena, altro pezzo pregiato del mercato comasco.

La squalifica di Iovine

Chi, invece, sicuramente non ci sarà è il terzino destro Iovine, per una vecchia squalifica risalente al finale dello scorso campionato in Serie B. Tra l’altro, sulla corsia destra, il Como sta cercando un’alternativa: sempre caldi i nomi di Dicks (Copenaghen, già visto in Italia alla Fiorentina e all’Empoli) e di Fosu-Mensah, ex Bayer Leverkusen. Ed è sempre forte l’interesse per Rodri Sanchez, centrocampista del Betis Siviglia: si tratta sulla base di 1,5 milioni per il prestito e di 6 per il diritto di riscatto. Infine, sembra vicino Alieu Fadera, attaccante veloce e versatile, in grado di dare profondità al gioco, impiegabile anche da esterno, ma anche da seconda punta o da trequartista: ghanese, ha giocato nel Pohronie per passare poi in Belgio, prima nello Zulte Waregem, poi nel Genk, con cui ha esordito anche in Conference League.