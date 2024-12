Quel Mago di Nico Paz risolve i problemi Inter: sinergia Zanetti-Inzaghi

MILANO - L’interesse per Nico Paz da parte dell’ Inter è ormai conclamato e confermato non solo dai report degli osservatori nerazzurri e dal feeling personale del vice presidente Javier Zanetti con il ragazzo e suo papà Pablo, compagno di Selección negli anni ’90. Il 20enne fantasista nato a Tenerife è il classico prototipo di giocatore che la nuova proprietà Oaktree ha indicato ai dirigenti come obiettivo di mercato da perseguire: giovane di prospettiva e capace di creare valore all’organico. Ma ci sono anche aspetti tecnici - e ci mancherebbe - a far pendere la bilancia verso Nico Paz che, ovviamente, è nel mirino di molti top club europei, ricordando però che il suo cartellino rimane sotto il controllo del Real Madrid che a giugno, se non ci saranno sorprese, sfrutterà il diritto di recompra a 12 milioni per riprenderlo dal Como (che lo ha acquistato ad agosto 2024 per 6). Non è detto, però, che il ragazzo resti a Madrid. Bisognerà vedere se il Real, in attesa di capire come e se fargli spazio, deciderà di prestarlo, di cederlo mantenendo però delle opzioni in proprio favore, oppure lo lascerà definitivamente andare. Di sicuro l’Inter sta facendo dei ragionamenti. Perché Nico Paz potrebbe risolvere in un colpo solo tre “problemi”.

La pedina perfetta

L’argentino con Fabregas si sta mettendo in mostra da trequartista nel 4-2-3-1. A Madrid, nelle apparizioni nel Real con Ancelotti o nel Castilla, è stato impiegato in più posizioni da centrocampo in su: mezzala, ala, trequartista, pure attaccante. Una duttilità con un minimo comune denominatore: la grande qualità e l’abilità sia nella rifinitura, che nel dribbling, dove risulta fra i migliori della Serie A con Leao e Oristanio. L’Inter è alla ricerca di queste doti già dalla scorsa estate, quando è andato via Alexis Sanchez, lasciando un vuoto tecnico-tattico nella rosa di Inzaghi, colmato - in parte - dal rilancio di Correa. Il “Tucu” però a fine anno andrà via, così come lascerà Arnautovic e l’Inter avrà bisogno di un quarto uomo a completare il reparto offensivo.

Nico Paz potrebbe essere la pedina perfetta che permetterebbe a Inzaghi di avere fra le mani una sorta di nuovo Luis Alberto. Il tecnico piacentino alla Lazio trasformò lo spagnolo da ala sinistra a trequartista, capace di disimpegnarsi in più ruoli. Inzaghi schierava Luis Alberto dietro a Immobile nel 3-5-1-1, in coppia con Correa o Milinkovic-Savic alle spalle del centravanti nel 3-4-2-1 e anche da mezzala nel 3-5-2. Lo stesso percorso che l'Inter immagina per Nico Paz che nelle idee dei dirigenti di Viale della Liberazione potrebbe raccogliere, in campo, l'eredità di Mkhitaryan. L'idea c'è, la volontà di provarci anche. Servirà però tempo e un gran lavoro diplomatico: Zanetti si è già messo all'opera, come fece con Lautaro Martinez nel 2018.

Grande osservato

Nico Paz sarà chiaramente l’osservato speciale domani sera a San Siro, quando allo stadio ci saranno più di 70mila spettatori per il match contro il Como. Inzaghi oggi capirà dalla rifinitura se potrà portare in panchina Barella e Correa: il centrocampista ieri ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e se non ci saranno rischi verrà convocato, altrimenti tutto rimandato a Cagliari-Inter di sabato 28.