Fabregas: "Il Como andrebbe contro un muro per me. Voi vedete Diao, io..."

Cesc Fabregas è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria in casa della Fiorentina per 2-0 arrivata grazie alle firme di Diao e Nico Paz. Il tecnico spagnolo ha dichiarato: "Noi vogliamo vincere tutte le partite, le aspettative si alzano sempre. Abbiamo cambiato tanti giocatori, tatticamente dobbiamo alzare il livello. Oggi abbiamo fatto una grande prestazione con giocatori molto giovani. per noi è una vittoria importante, dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni. Nelle ultime partite l'unica cosa che non mi è piaciuta è stata il primo tempo con il Bologna. Per il resto la prestazione la squadra l'ha fatta sempre. Ringrazio i ragazzi perché si butterebbero contro un muro alto dieci metri se glielo dicessi".