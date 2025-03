Fabregas, il Como oltre il risultato: "Per me con la Roma abbiamo vinto"

Cesc Fabregas ha commentato la sconfitta del suo Como contro la Roma all'Olimpico per 2-1 arrivata per mano delle reti di Saelemaekers e Dovbyk. Il tecnico spagnolo ha dichiarato: “Sconfitta? Per me oggi abbiamo vinto. Siamo cresciuti di mentalità. Abbiamo sofferto in 10 all’Olimpico, chi è entrato è entrato bene. Ho visto personalità, e ci abbiamo provato fino alla fine. Faccio i complimenti ai miei, ma ho visto una Roma forte, i complimenti vanno a loro”. Fabregas ha poi continuato: “Ci sono sempre margini di miglioramento: per esempio, finire bene l’azione davanti la porta. Prendiamo troppi cartellini rossi. Kempf? Sfortunato. Abbiamo tanto da migliorare, ma siamo sulla strada giusta".