Fabregas: "Il Ramadan di Diao, le scuse di Smolcic e cosa manca a Nico Paz"

Il Como , dopo la sconfitta contro la Roma, non riesce a rifarsi con il Venezia . La squadra di Fabregas viene beffata nel finale dal gol su rigore di Gytkjaer , dopo il vantaggio firmato Ikonè . Punti sprecati, che non permettono ai biancoblù di allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. L'allenatore ha analizzato la partita in conferenza stampa, cercando di spiegare i motivi che non hanno portato i padroni di casa a chiudere il match.

Como-Venezia, le dichiarazioni di Fabregas

"Non sono soddisfatto del pareggio, faccio i complimenti al Venezia che non molla mai. Abbiamo fatto un buon primo tempo, mancava forse qualcosa, ma la prestazione è stata di carattere. Fare gol a loro è difficile, Radu è stato bravissimo con una super parata su Goldaniga. Non abbiamo saputo gestire la gara dopo 65 minuti, potevamo fare meglio. Diao era stanco, sta facendo Ramadan e forse non era al meglio. Dobbiamo migliorare tantissimo e lo avrei detto anche se avessimo vinto 1-0. Nico Paz? E' talentuoso ma deve agire un po’ di iniziativa sua, qualità e talento sono con lui. Lui deve fare la differenza, migliorare e crescere, lo stiamo aiutando" - ha spiegato Fabregas. Poi ha concluso: "Si deve migliorare su tutto. Siamo una famiglia, questa la nostra mentalità, Smolcic (che ha causato il rigore, ndr) è venuto a dirmi "I'm sorry, I'm sorry". Non ci sono problemi, domani ripartiamo tutti assieme. Come giudico l'arbitro? Non mi far parlare. Il recupero nel finale è stato po’ eccessivo ma non aggiungo altro".