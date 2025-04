Fabregas: “Futuro al Como? Non mi interessa”. Poi elogia Vanoli

L'obiettivo salvezza, il futuro e l'elogio a Vanoli

"Ho venticinque giocatori, tante possibilità, certo. Ma a volte è anche complicato gestire gli allenamenti con così tanti calciatori. Quando ci si sfida in partitella, bisogna lasciare da parte per forza qualcuno. Il mio futuro a Como o lontano da Como? Preferisco non palare di questo. Sapete che sono concentrato solo sull'obiettivo salvezza. Preferisco non dire altro, ma restare concentrato su questo. Il resto non interessa" - ha spiegato Fabregas. L'allenatore non dà per scontata, comunque, la gara contro i granata, con cui ha già perso all'andata: "Sarà un'altra partita, sicuramente. Non facile però. Vanoli mi piaceva già dall'anno scorso, con il suo Venezia. Ha tante idee, legge bene il calcio. Il Torino ha cambiato modulo ed è cresciuto in fisicità e qualità. Ma non è importante come gioca il Torino, la cosa che conta siamo noi. Dobbiamo andare ad attaccare gli spazi, fare una partita positiva, ora dobbiamo crescere di più e fare un buon finale di stagione. La strada è questa, ora dobbiamo proseguire così".