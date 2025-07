Como, buona la prima per Fabregas: tris all'ex squadra di David e senza Giroud

Un ottimo Como ha inaugurato la preparazione estiva vincendo 3-2 l'amichevole contro il Lille disputata allo stadio Sinigaglia. La squadra francese, pur in assenza del nuovo arrivo Olivier Giroud , é stata un buon banco di prova per le ambizioni dei lariani allenati da Cesc Fabregas . Due tempi da 40' per cominciare a verificare sul campo i movimenti chiesti dal tecnico, come gli inserimenti offensivi dei difensori, marchio di fabbrica dello spagnolo. Tra i giocatori arrivati nel mercato estivo esordisce l'esterno d'attacco Jayden Addai , prelevato dall'AZ Alkmaar, entrato al 15' per l'infortunato Fadera .

Como-Lille, il match

Nel primo tempo il Como tiene a lungo l'iniziativa e mostra belle giocate, come quella che porta al gol Strefezza (30'). Rischia qualcosa solo al 39', quando Butez deve parare due conclusioni ravvicinate di Mukau. Al caldo si aggiunge la ruggine della preparazione ed in avvio di ripresa Fabregas ne cambia otto. E subito arriva il raddoppio: ripartenza di Addai che serve Gabrielloni, assist di prima sul secondo palo per Azon, che deve solo spingere la palla in rete. Finalmente una gioia per il 22enne attaccante spagnolo che, arrivato a febbraio, non ha ancora conosciuto la Serie A. Continuano le sostituzioni e tenere il conto é difficile. Anche il Lille cambia tanto e grazie alle forze fresche i francesi prima accorciano con Fernandez-Pardo, poi trovano il 2-2 con Lachaab. Il Como paga qualche calo di concentrazione, ma si merita comunque la vittoria grazie alla seconda rete di Azon, bravo a sfruttare al meglio il lancio lungo per Engelhardt. Fabregas può sorridere, la sua creatura ha il DNA per diventare grande.