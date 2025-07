Como, nel 3-1 all'Al-Ahli anche l'autorete di Demiral. Ora finale con Celtic o Ajax

Il Como non sbaglia l'appuntamento inaugurale della prima edizione della Como Cup e vince per 3-1 in rimonta contro l'Al-Ahli. Ad aprire le marcature al Sinigaglia, nella prima semifinale del quadrangolare amichevole internazionale, sono stati gli ospiti con Wenderson Galeno, prima della reazione lariana firmata dalle reti di Patrick Cutrone e Ivan Azon, intervallate dall'autorete dell'ex Atalanta e Juventus Merih Demiral.