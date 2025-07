Como-Ajax: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'amichevole

Il Como di Cesc Fabregas sfiderà l’ Ajax nella finale della Como Cup , torneo amichevole che si disputa proprio nella città lombarda. I padroni di casa hanno avuto accesso alla finale dopo aver battuto per 3-1 l' Al Ahli grazie alle firme di Cutrone e Azol (da segnalare anche l'autorete di Demiral ). I lanceri, invece, si sono qualificati grazie alla manita calata al Celtic nella sfida vinta 5-1 arrivata grazie alle reti di Berghuis (doppietta), Klaassen, Bouwman e Bounida. Quello di stasera sarà il terzo test ufficiale della formazione di Fabregas dopo, appunto, quello contro l'Al Ahli e quello vinto per 3-2 contro il Lille.

Dove vedere Como-Ajax: diretta tv e streaming

L'amichevole tra Como e Ajax è in programma alle ore 20 e si disputerà allo Stadio Comunale Giuseppe Sinigaglia di Como. L'evento sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport e su NowTv. Disponibile anche in chiaro su ComoTV.

Como-Ajax, le probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone; Jesus Rodriguez, Nico Paz, Strefezza; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

AJAX (4-2-3-1): Jaros; Regeer, Baas, Bouwman, Wijndal; Klaassen, Mokio; Berghuis, Bertrand Traoré, Raul Moro; Weghorst. Allenatore: Heitinga.